Le plus ancien temple syrien affecté par les combats à Afrine

L'opération militaire turque dans le nord de la Syrie a affecté le plus ancien temple du pays, selon un porte-parole des défenseurs kurdes d'Afrine contacté par Sputnik.

© AFP 2018 OMAR HAJ KADOUR Les Kurdes affirment avoir tué le leader d'un groupe pro-turc à Afrine

Le temple de Ain Dara se trouvant près d'Afrine a été endommagé par les hostilités qui se déroulent dans la région, a annoncé à Sputnik le porte-parole des forces d'autodéfense kurdes à Afrine Reizan Hedou.

Selon l'interlocuteur de l'agence, les militaires turcs portent délibérément des frappes sur les sites historiques à Afrine. «L'ancien temple araméen de Ain Dara, érigé durant le premier millénaire avant Jésus-Christ, a été sérieusement touché», affirme M.Hedou.

© Sputnik. Hikmet Durgun Les Kurdes repoussent une attaque turque à Afrine

Le temple en question est considéré comme le seul et le plus ancien monument historique de ce type en Syrie. Situé à près de 70 kilomètres d'Alep et datant du Xe siècle av. J.-C., il a été mis au jour grâce à la découverte d'un énorme lion en basalte dans les années 1950.

Dans le même temps, l'armée de l'air turque continue de cibler les lieux où résident des civils. «On décompte des dizaines de morts et de blessés, des femmes et des enfants pour la plupart», souligne le porte-parole.

Le 20 janvier dernier, l'armée turque appuyée par les membres de l'Armée syrienne libre (ASL) a lancé l'opération Rameau d'olivier contre les formations armées kurdes dans la région syrienne d'Afrine.

Plus tôt dans la journée de dimanche, l'état-major turc a constaté que 484 membres de «groupes terroristes» avaient été tués depuis le début de l'opération à Afrine.