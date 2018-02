Trump manque à ses engagements en Syrie selon Erdogan

Le Président turc a accusé son homologue américain Donald Trump d'avoir manqué à sa promesse de faire retirer les Forces d'autodéfense kurdes (YPG) de Manbij, en Syrie.

«Obama a trompé la Turquie quant aux combattants kurdes à Manbij , et Trump suit la même voie. Trump nous a dit qu'ils ne pouvaient pas y rester et qu'ils se déplaceraient à l'est de l'Euphrate. Il a reconnu que les arabes étaient les véritables maîtres de Manbij. Mais ce qu'il avait promis n'a pas été réalisé», a indiqué aux journalistes Recep Tayyip Erdogan à l'issue de sa visite officielle au Vatican, cité par le journal Hurriyet.

De nombreux réfugiés de Manbij se trouvent en Turquie, selon lui, et souhaitent regagner leur patrie, et alors, dit-il, «Manbij retrouvera ses vrais maîtres».

Les relations turco-américaines traversent une période de crise en raison du soutien militaire accordé par Washington aux YPG, considérées par Ankara comme terroristes. Les autorités américaines qualifient ces forces d'alliées et entraînent des détachements kurdes en Syrie pour qu'ils protègent les territoires contrôlés. Erdogan a promis d'éliminer ces détachements.

Ankara réalise depuis le 20 janvier une opération nommée Rameau d'olivier à Afrine (Syrie) contre les Kurdes.