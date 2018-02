La neige attaque: quel lien entre les Apocalypses blanches en Russie et en Europe?

En début de semaine, Moscou a été submergée par une couverture neigeuse de plus de 50 cm. Plus tard, plusieurs villes européennes emboîtent le pas. Dans un entretien à Sputnik, le météorologue russe Mikhaïl Lokotschenko évoque les principales tendances climatiques en Russie et en Europe et explique s'il existe des liens entre ces vagues de froid.