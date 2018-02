Et si les sanctions contre Pyongyang ne donnent rien? Trump a déjà préparé la «phase 2»

Si les sanctions ne sont pas efficaces et ne permettent pas de faire évoluer la position du dirigeant nord-coréen, le Président américain a promis de lancer la phase 2, cela peu après que le département du Trésor a introduit de nouvelles sanctions à l'encontre de Pyongyang.

«On va voir. Je ne crois pas que nous jouerons nécessairement cette carte [solution militaire], mais il faut encore qu'on réfléchisse: si les sanctions ne marchent pas, nous devrons alors passer à la phase 2 et elle peut être très dure, ce que personne ne souhaite», a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre australien, Malcolm Turnbull.

«Mais tout de même j'espère que les sanctions auront un effet», a ajouté le locataire de la Maison-Blanche.

Dans le cadre des mesures contre le programme nucléaire et balistique nord-coréen, le département américain du Trésor a décrété ce vendredi des sanctions contre 27 sociétés de transport et de navigation, 28 navires et une personne physique. L'administration américaine a précédemment annoncé que ce nouveau train de sanctions était «le plus sérieux jamais imposé à la Corée du Nord». Elle a ajouté que la pression sur Pyongyang irait croissant au fur et à mesure de l'application des sanctions et que l'effet était d'ores et déjà évident.