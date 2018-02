Les accidents les plus retentissants impliquant des soldats US survenus dans le monde

Du Japon à l'Europe, des soldats américains provoquent de plus en plus souvent de graves accidents, dans lesquels des civils sont parfois tués ou blessés. Voici quelques exemples de chutes d'avions ou d'accidents de voiture appartenant à l'armée des États-Unis ayant récemment eu lieu au quatre coins du monde.

La base aérienne de Misawa, au Japon

La semaine dernière, après avoir décollé de la base de Misawa, un bombardier américain F-12 a pris feu. Pour se mettre en sécurité, son pilote a décidé d'y retourner. Pour ne pas atterrir avec des réservoirs pleins, il a vidé 1,5 tonne de carburant.

Le kérosène est tombé dans un lac sur lequel se trouvaient des bateaux de pêcheurs. Par le plus heureux des hasards, aucune de leurs barques n'a pas été endommagée.

En 2017, 25 accidents liés aux avions ou hélicoptères américains ont eu lieu au Japon.

La base aérienne d'Osan, en Corée du Sud

En mai 2003, un bombardier F-16 s'est écrasé juste après son décollage à 50 km au sud-est de Séoul. Le pilote s'est éjecté et a atterri sain et sauf, alors que son appareil est tombé non loin d'une autoroute très empruntée. Un de ses fragments a endommagé une ligne électrique coupant ainsi certaines localités du réseau.

La même année, en janvier, un avion de renseignement U-2 s'est écrasé près de Séoul. Le pilote s'est éjecté avant que son appareil n'explose. La chute de ses débris a tué quatre civils.

La Pologne

En janvier 2017, plusieurs accidents de voiture se sont produits en Pologne. Ainsi, un SUV américain Humvee a percuté un bus avec des passagers près de la ville de Zagan. Deux personnes ont été blessées.

Plus tard, un tracteur militaire a mal négocié un virage dans la ville de Gorzów Wielkopolski et a détruit la clôture d'une maison privée.