Plus de 200 projectiles tirés depuis la Ghouta orientale sur Damas en une semaine

© AP Photo/ Save the Children Syrie: une trêve humanitaire sera introduite demain dans les districts de Douma et d’Arbil

Lancés par des terroristes sévissant dans la Ghouta orientale, 228 projectiles se sont abattus sur des quartiers de la capitale syrienne, faisant des victimes, a annoncé ce lundi Youri Evtouchenko, chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

«Au cours de la semaine dernière, 228 obus de mortier et roquettes ont été tirés depuis la Ghouta orientale sur les quartiers résidentiels de la capitale syrienne, tuant quatre personnes et blessant plus de 50 autres, dont 16 enfants», a-t-il précisé.

Et de pointer que ces tirs se poursuivaient en dépit de l’engagement du groupe armé Jaysh al-Islam d’observer la trêve.

Lors de la même déclaration, M.Evtouchenko a souligné que des centaines de civils, dont des femmes et des enfants, étaient retenus en otages par des extrémistes dans la Ghouta orientale, soulignant que Moscou exhortait les chefs de formations armées à déminer les accès au couloir humanitaire et à autoriser les civils à quitter l’enclave.