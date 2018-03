L’Arabie Saoudite autorise l’ouverture de salles de cinéma

Après 35 ans d'interdiction, l'Arabie Saoudite ouvrira son premier cinéma. Le ministère de la Culture et de l'Information du royaume a indiqué dans un communiqué le jeudi 1er mars qu'il avait "établi les termes pour l'octroi de licences en vue de l'ouverture de salles de cinéma" et que cette opération commençait "immédiatement".

Depuis quelque temps, le prince héritier Mohammed ben Salmane entreprend une certaine ouverture du royaume, malgré la résistance de milieux ultra-conservateurs, qui voyaient par exemple dans les cinémas des lieux de « dépravation », parce que favorisant la mixité.

Mais les réformes économiques et sociales engagées par un prince, souvent dépeint comme un homme "modernisateur", ont eu raison de cette révolte anti-cinématographique d'un autre-âge.

Les premiers cinémas devraient ouvrir leurs portes en mars, confirmant ainsi la volonté des autorités de faire du secteur du divertissement un élément de transformation sociale dans un pays.

Et les professionnels lorgnent déjà sur les bénéfices. Le Fonds souverain saoudien (PIF) avait signé un accord d'intention avec le plus gros exploitant américain de salles de cinéma, AMC Entertainment Holdings, pour la distribution et l'exploitation de salles ainsi que pour des investissements. Le PIF estime que le marché cinématographique saoudien pourrait peser 1 milliard de dollars par an.

L'absence de salles n'empêche pas la production cinématographique et son ouverture à l'international. La comédie romantique "Barakah Meets Barakah" de Mahmoud Sabbagh a ainsi été projetée à la Berlinale en 2016, et "Wadjda" de Haifaa al-Mansour a été en 2013 le premier film saoudien à concourir aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger.

Parmi les autres réformes entreprises, Riyad a annoncé en septembre la fin de l'interdiction de conduire pour les femmes à partir de juin 2018.