Des véhicules diplomatiques commencent à quitter le consulat US à St-Pétersbourg (vidéo)

Après que la Russie a fermé le Consulat général américain à Saint-Pétersbourg comme mesure de rétorsion russe dans le cadre de l'affaire Skripal, au moins trois 4x4 avec des plaques diplomatiques ont quitté ce vendredi la cour du consulat américain dans la rue Fourсhtatskaïa, à Saint-Pétersbourg.

En outre, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré 58 employés de l'ambassade américaine à Moscou et deux du Consulat général à Ekaterinbourg personae non gratae.

Le 26 mars, 16 pays de l'UE ainsi que les États-Unis, le Canada, la Norvège, l'Ukraine et certains autres ont annoncé leur décision d'expulser des diplomates russes dans le cadre de l'affaire Skripal. Le plus grand nombre de Russes a été expulsé des États-Unis, soit 48 diplomates et 12 employés de la mission de Russie auprès de l'Onu. Washington a par ailleurs ordonné la fermeture du consulat général russe à Seattle. Le nombre de diplomates expulsé dans le cadre de l'affaire Skripal avoisine désormais les 120 personnes.