Affaire Skripal: Moscou convoque des ambassadeurs pour annoncer des mesures de rétorsion

Conséquence de l'Affaire Skripal, le ministère russe des Affaires étrangères convoque ce vendredi les ambassadeurs des pays qui ont commis des «actes hostiles» à l'égard de la Russie. Le tout pour remettre aux représentants des notes de protestation et annoncer les mesures de rétorsion suite à la cascade d'expulsions qui a touché les diplomates russes en poste dans plusieurs pays occidentaux.

Jeudi, le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur des États-Unis à Moscou, John Huntsman, pour lui annoncer sa riposte à l'expulsion par Washington de 60 diplomates russes en lien avec l'empoisonnement en Angleterre de l'ex-agent russe Sergueï Skripal, dont Londres tient Moscou pour responsable.

La Russie a ainsi donné une semaine à 58 employés de l'ambassade américaine à Moscou et deux du Consulat général à Ekaterinbourg pour quitter le pays.

Les autorités russes ont annoncé dans le même temps qu'elles fermaient le consulat général américain à Saint-Pétersbourg, deuxième ville de la Fédération de Russie, en riposte à la fermeture du consulat russe de Seattle.

Le 26 mars, 16 pays de l'UE ainsi que les États-Unis, le Canada, la Norvège, l'Ukraine et certains autres ont annoncé leur décision d'expulser des diplomates russes dans le cadre de l'affaire Skripal. Le plus grand nombre de Russes a été expulsé des États-Unis, soit 48 diplomates et 12 employés de la mission de Russie auprès de l'Onu. Washington a par ailleurs ordonné la fermeture du consulat général russe à Seattle. Le nombre de diplomates expulsé dans le cadre de l'affaire Skripal avoisine désormais les 120 personnes.