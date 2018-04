Erdogan annonce le nombre de «terroristes» liquidés à Afrine

Les forces armées turques ont neutralisé plus de 3.800 radicaux dans le canton syrien d'Afrine, a affirmé le Président turc Recep Tayyip Erdogan dans une déclaration retransmise par A Haber TV.

L'armée turque poursuit l'opération Rameau d'olivier à Afrine, a indiqué ce dimanche à Adana le Président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'un discours retransmis par la chaîne A Haber.

«À l'heure actuelle, 3.844 terroristes ont été liquidés à Afrine. Certains en sont inquiets. La France est inquiète, mais nous continuerons dans cette voie», a-t-il déclaré.

Selon lui, l'opération Rameau d'olivier se poursuit et «se déroule non loin de la ville de Tall Rifaat et dans les districts situés à proximité».

L'armée turque mène depuis le 20 janvier l'opération Rameau d'olivier contre les Kurdes à Afrine, canton du nord de la Syrie peuplé de quelque 1,5 million de Kurdes et réfugiés d'autres régions du pays. Le secteur est contrôlé par les Unités de protection du peuple kurde (YPG) que la Turquie considère comme terroristes. Des unités de l'Armée syrienne libre (ASL) prennent également part à l'opération.

Le 18 mars, l'état-major de l'armée turque a annoncé avoir pris le contrôle d'Afrine. Le 24 mars, le ministère turc de la Défense nationale a affirmé avoir instauré son contrôle sur l'ensemble du canton d'Afrine.

Damas a condamné les actions turques dans le canton d'Afrine, rappelant que ce territoire était une partie intégrante du territoire syrien. Moscou a appelé toutes les parties à la retenue et au respect de l'intégrité territoriale de la Syrie.