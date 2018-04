La ville de Douma: «la condition sine qua non» avancée par l’armée syrienne aux radicaux

L'expert syrien en stratégie militaire, Reda Ahmed Shreiqi, a affirmé dans une interview accordée à Sputnik que la sortie des radicaux de Douma, dans la Ghouta orientale, ne serait possible qu'après la libération et la remise de tous les otages à l'armée.

«La condition sine qua non avancée par l'armée syrienne aux radicaux est de lui remettre tous les otages sans exception, car il y a tout lieu de redouter pour la vie d'innocents. En effet, au cours des dernières 72 heures, l'aviation israélienne a lancé une série de provocations et ces dernières pourraient se poursuivre», a-t-il indiqué.

Après la libération définitive de la Ghouta orientale , «l'armée syrienne se dirigera vers le Qalamoun oriental [région montagneuse à la frontière libanaise, ndlr] ou vers les faubourgs méridionaux de la capitale, Damas devant être entièrement sécurisée, la ville étant le siège de la direction politique et militaire de la Syrie», a-t-il noté.

Reda Ahmed Shreiqi a également évoqué les actions de la Turquie, affirmant qu'Ankara «tentait depuis longtemps de matérialiser ses projets en Syrie». En outre, a-t-il poursuivi, il est indispensable de se pencher sur la situation concernant les Kurdes «qui bénéficient de l'aide et de la protection des États-Unis».

«Les politiciens syriens doivent régler ces problèmes avec un maximum de responsabilité et de prudence», a-t-il souligné.

Les premiers bus transportant des radicaux du groupe Jaych al-Islam et de leurs familles ont quitté dans la nuit de dimanche à lundi Douma, dernier bastion des radicaux dans la Ghouta orientale, a annoncé le ministère russe de la Défense. Au total, plus de 8.000 islamistes et quelque 40.000 membres de leurs familles doivent quitter cette ville de la banlieue est de Damas. Le site du ministère de la Défense a organisé une diffusion en ligne d'images depuis le poste de passage de Muhayam-al-Wafedin (dans le nord de la Ghouta orientale).