Ioulia Skripal serait sortie de l’hôpital

Ioulia, la fille de l'ex-agent russe Sergueï Skripal, victime d'une attaque d'agent neurotoxique avec son père, serait sortie de l'hôpital, a annoncé mardi la chaîne Sky News.

Une déclaration de ses médecins est attendue aujourd'hui, indique la chaîne.

La BBC indique de son côté qu'après avoir quitté l'hôpital de Salisbury, Ioulia a été transférée vers un lieu sécurisé, confirmant qu'elle avait été relâchée lundi.

Son père Sergueï est toujours à l'hôpital mais son état s'améliore à grands pas, selon la BBC.

Le 4 mars dernier, l'ex-agent russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury . Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

La Russie a toujours démenti les allégations de Londres. Début avril, les chercheurs du laboratoire britannique de Porton Down ont reconnu ne pas être en mesure d'établir le pays d'où provenait l'agent innervant utilisé dans cette tentative d'assassinat. Le gouvernement russe a demandé à Londres à plusieurs reprises de leur permettre de participer à cette enquête.