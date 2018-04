Un groupe naval US dirigé par un porte-avions aurait mis le cap sur la Méditerranée

Plusieurs destroyers américains et le porte-avions USS Harry S.Truman sont sur le point de partir pour une mission en Europe et au Proche-Orient, d'après le journal Stars And Stripes.

Un groupe naval américain dirigé par le porte-avions USS Harry S.Truman mettra le cap mercredi sur la Méditerranée, a affirmé le journal américain Stars and Stripes.

«Le groupe dirigé par l'USS Harry Truman quittera mercredi la base navale de Norfolk, en Virginie, pour être déployé au Moyen-Orient et en Europe», a indiqué le journal.

Selon le journal, le groupe fort de 6.500 marins comprend également le croiseur USS Normandy et les destroyers USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman et USS Farragut. Les destroyers USS Jason Dunham et USS The Sullivans rejoindront le groupe de frappe plus tard, d'après un communiqué de la Navy cité par le journal.

L'objectif de cette mission n'est pas annoncé.

L'information sur le départ d'un groupe naval arrive après que le Président Donald Trump a promis de prendre des mesures en réaction à l'attaque chimique présumée dans la ville syrienne de Douma.