«Détruire» Israël: les propos de Netanyahu mettent Téhéran en rage

Le porte-parole du guide suprême iranien auprès des Forces Al-Qods, Ali Shirazi, cité par l'agence Fars, a mis en garde Israël contre toute «mesure stupide» à l'égard de la République islamique, ajoutant que Téhéran pourrait le «détruire».

«Si Israël désire poursuivre son existence perfide […] il doit éviter les mesures stupides. S'ils donnent des excuses à l'Iran, Tel Aviv et Haïfa seront détruites», a déclaré Ali Shirazi, chef religieux iranien et représentant du guide suprême, Ali Khamenei, auprès des Forces Al-Qods.

Les propos du chef religieux viennent en réponse aux propos du chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu qui a appelé, lors d'une cérémonie commémorative annuelle de l'Holocauste, à passer à l'action contre l'Iran.

Au cours des derniers jours, la situation au Proche-Orient s'est sérieusement tendue dans le contexte d'une attaque chimique présumée dans la ville de Douma, près de la capitale syrienne, ainsi que de l'attaque contre la base aérienne syrienne T-4 de Tiyas.

La base, située dans l'est de la province de Homs, a été attaquée par des missiles le 9 avril dernier. L'armée syrienne a ouvert le feu pour intercepter ces missiles. Selon des médias syriens, l'attaque a fait des morts et des blessés. D'après le ministère russe de la Défense, la frappe a été réalisée par deux chasseurs israéliens F-15: trois missiles ont atteint leur cible et cinq autres ont été abattus. Israël a refusé de commenter la situation.