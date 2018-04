L'ambassade russe soupçonne la «désinfection» de Salisbury destinée à détruire des preuves

La «désinfection» de la ville britannique de Salisbury pourrait être une tentative de détruire des preuves dans l'affaire d'empoisonnement l'ex-agent double Sergueï Skripal et sa fille Ioulia, a déclaré mardi l'ambassade de Russie au Royaume-Uni.

«Les autorités britanniques ne jugent toujours pas nécessaire d'informer officiellement la Russie du déroulement de l'enquête. Nous avons déjà déclaré à maintes reprises que cette approche non transparente et non constructive n'aide pas à établir la vérité et induit en erreur la société britannique et russe», a indiqué un représentant de l'ambassade.

© Sputnik . Andrei Stenin L'affaire Skripal rappelle les circonstances de la mort de Kadhafi

Le 4 mars dernier, l'ex-agent russe Sergueï Skripal et sa fille ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

La chaîne de télévision britannique Sky News, qui se réfère au ministère britannique de l'Environnement et de l'agriculture, a annoncé mardi que l'agent toxique qui aurait empoisonné les Skripal aurait pu être transporté au Royaume-Uni sous forme liquide.

Le diplomate russe a rappelé que Londres avait déjà publié plusieurs «hypothèses» concernant la forme de l'agence toxique. Le journal Mail on Sanday avait précédemment écrit que la substance aurait pu être utilisée sous forme de gel. Cette substance gélifiée aurait été prétendument retrouvée sur la poignée de la porte de la maison des Skripal.

Selon une autre hypothèse, l'agent toxique aurait été dispersé par le système de ventilation de l'automobile des Skripal.

«Il faut noter que les structures officielles britanniques n'ont jamais publié aucune confirmation ou démenti. Quelle hypothèse pour demain?», s'est demandé le diplomate.

La Russie a toujours démenti les allégations de Londres. Début avril, les chercheurs du laboratoire britannique de Porton Down ont reconnu ne pas être en mesure d'établir le pays d'où provenait l'agent innervant utilisé dans cette tentative d'assassinat. Le gouvernement russe a demandé à Londres à plusieurs reprises de lui permettre de participer à cette enquête.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé samedi qu'un laboratoire indépendant situé en Suisse avait analysé les échantillons recueillis par l'OIAC à Salisbury et y avait détecté des traces de l'agent toxique connu comme le BZ. Sa formule faisait partie de l'arsenal de l'armée américaine, britannique ainsi que ceux d'autres pays de l'Otan.