Macron ne veut pas des Balkans dans l'UE, mais leur interdit d'aller voir ailleurs

Prenant la parole au Parlement européen, mardi 17 avril à Strasbourg, le Président français a clairement fait comprendre qu'il voulait «arrimer [les Balkans, ndlr] à l'UE et ne pas les laisser dériver vers la Turquie ou la Russie», tout en déclarant qu'il ne défendrait «un prochain élargissement que lorsqu'il y aura un approfondissement et une amélioration de notre Europe».

Cette déclaration, signifierait-elle que la Serbie, le Monténégro et d'autres pays des Balkans ne doivent plus compter sur l'adhésion à l'Union européenne promise pour 2025? Le politologue Milan Krstic, enseignant à la faculté des sciences politiques de l'Université de Belgrade, a évoqué pour Sputnik la situation dans ce domaine.

Selon lui, les paroles du Président français ne doivent pas être interprétées comme le renoncement à la stratégie d'élargissement annoncée, étant donné que l'année 2025 n'était citée qu'en qualité de date probable de l'intégration des pays des Balkans occidentaux dans l'Union européenne.

«C'est dans sept ans, mais le processus prendra sûrement plus de temps. Toutefois, la déclaration de Macron diffère des signaux émis vers la région des Balkans par l'UE au cours des derniers mois. Et ces signaux étaient plutôt positifs et avaient pour objectif de faire croire à ces pays que l'adhésion à l'UE est à portée de main», a-t-il fait remarquer.

Pour cette raison, estime Milan Krstic, la déclaration d'Emmanuel Macron aura un impact négatif sur les états d'esprit de l'opinion publique et du monde politique. Selon lui, certains dirigeants des pays des Balkans pourraient être tentés de chercher une alternative à l'Union européenne.

«L'Europe ne renonce toujours pas à l'intégration des pays des Balkans occidentaux dans l'UE. Ce qui est mal, c'est que Macron laisse entendre: du calme, il n'est pas encore temps, mais ne vous éloignez pas. C'est-à-dire qu'il y aura bien adhésion, mais aujourd'hui l'Union européenne ne peut pas dire quand», a expliqué Milan Krstic.

Or les réformes de l'Europe sont une priorité pour Emmanuel Macron. Elles étaient son mot d'ordre pendant la campagne électorale, a-t-il rappelé. Il a constaté également que la rhétorique du Président français différait des autres signaux envoyés aux pays des Balkans occidentaux.

«Car, ces derniers temps, il y avait, sans doute en raison du renforcement de l'influence de la Russie et de la Turquie, un consensus tacite. Chacun veillait à parler le moins possible des crises à l'intérieur de l'UE, préférant réfléchir sur l'adhésion à l'UE des pays des Balkans, présentant celle-ci comme une perspective palpable, ne serait-ce que sur papier», a-t-il noté.

Milan Krstic estime également qu'Emmanuel Macron pourrait s'adresser non seulement aux Balkans, mais également aux membres du groupe de Visegrad qui soutiennent l'élargissement de l'Union européenne selon les anciennes règles, mais s'opposent à une intégration plus étroite à l'intérieur de l'UE.