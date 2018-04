Donald Trump mérite-t-il le prix Nobel de la paix?

Après avoir largement contribué à la tenue du récent sommet historique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, Donald Trump mérite d’être distingué par le Prix Nobel de la paix, estime le sénateur Lindsey Graham.

© AP Photo / Ahn Young-joon À quand le grand jour de la rencontre Kim-Trump?

Le Président Trump devrait recevoir le prix Nobel de la paix si les deux Corées tombent officiellement d'accord pour dénucléariser la péninsule coréenne et y apporter la paix, a déclaré vendredi à Fox News le sénateur républicain Lindsey Graham.

«Cela ne serait pas arrivé sans Trump», a déclaré M.Graham après le récent sommet entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le Président sud-coréen Moon Jae-in.

«Qu'est-ce qui s'est passé? Donald Trump a convaincu la Corée du Nord et la Chine qu'il était déterminé à apporter des changements», a-t-il indiqué. «Nous n'y sommes pas encore parvenus, mais si cela se produit, le Président Trump méritera le prix Nobel de la paix.»

© REUTERS / TV Séoul et Pyongyang vont déclarer la fin de la guerre de Corée

Kim Jong-un est devenu vendredi le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre de Corée il y a soixante-cinq ans. Une déclaration conjointe a été adoptée à l'issue du sommet intercoréen dans laquelle Pyongyang et Séoul s'engagent à parvenir à une dénucléarisation totale de la péninsule et à améliorer leurs relations, en vue d'une prospérité conjointe et une réunification pacifique.

Selon le Président Trump, sa rencontre avec le Nord-coréen Kim Jong-un pourrait avoir lieu dans les semaines à venir. Il a dit se sentir responsable pour le règlement coréen.