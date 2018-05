L’Ukraine recense ses millionnaires… dont le plus jeune n’a que sept ans

Le nombre d'Ukrainiens dont les revenus sont supérieurs à un million de grivna (environ 31.500 euros) a augmenté de 16% depuis 2016, fait savoir le Service fiscal du pays sur son site.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Il devient millionnaire grâce au bitcoin et distribue sa fortune

Le plus jeune millionnaire, originaire de la ville de Tcherkassy, n'a que sept ans et le plus âgé, 99.

«Comparé à la même période de l'année dernière, le nombre de millionnaires a augmenté de 16%, soit de 559 personnes. Dans le même temps, un citoyen a déclaré des revenus supérieurs à un milliard de grivna», a annoncé Miroslav Prodan, chef du Service fiscal.

Selon ce recensement, le revenu moyen des millionnaires ukrainiens équivaut à 8.2 millions de grivna (environ 260.000 euros), les plus riches habitant dans la région de Volhynie au nord-ouest du pays. Ils gagnent en moyenne 18.400.000 de grivna (environ 584.000 euros) par an.