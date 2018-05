Le drapeau national syrien levé au-dessus de la localité d’Aqrab près de Hama

Les forces gouvernementales syriennes ont levé le drapeau national au-dessus de la ville d’Aqrab, après que les radicaux ont quitté cette localité située dans la banlieue sud de Hama, conformement à un accord conclu avec Damas, avec la médiation du Centre russe pour la réconciliation.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky Poutine dit à Assad compter sur le retrait des forces armées étrangères du pays

Plus tôt, l'armée syrienne s'est emparée de la route stratégique reliant Hama à Homs et a commencé à la nettoyer des mines et des barrages. À la fin des travaux, la route fermée, il y a plus de six ans, sera rouverte à la circulation.

Ainsi, pour la première fois depuis 2011, l’armée syrienne a établi son contrôle total sur les routes qui relient Damas, Alep et Homs, les plus grandes villes de Syrie.