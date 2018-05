© Sputnik . Michael Alaeddin Des dépôts de munitions de l’Otan découverts à Homs

Le général de brigade libanais en retraite, Amin Hteit, a annoncé à Sputnik que des équipements, qui ont pu être utilisés pour préparer des attaques chimiques, ont été découverts dans des dépôts de munitions fabriquées dans des pays membres de l'Otan dans la province de Homs.

«Cela signifie que l'histoire de l'attaque chimique en Syrie a été préparée par des pays de l'Otan. Des radicaux ont reçu tout ce qui était nécessaire. Des pays de l'Otan, à commencer par les États-Unis, organisent ces provocations pour accuser le gouvernement syrien [d'attaques chimiques, ndlr]», a raconté M.Hteit.

Selon lui, les dépôts de Homs sont encore une preuve que l'Otan a fourni des armes aux terroristes.

«Des militaires américains et français se trouvent illégalement en Syrie. L'Otan a été créée pour être un bloc de défense, mais maintenant, elle s'est transformée à une organisation-agresseur», a conclu Amin Hteit.

© REUTERS / Bassam Khabieh Des radicaux syriens rendent des missiles présumément fabriqués aux USA (vidéo)

Le 21 mai, des représentants du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie et les militaires syriens avaient découvert des dépôts de munitions fabriquées par des membres de l'Otan dans la localité de ZaaFaran, dans la province de Homs.

Le mois dernier, l'armée syrienne a saisi à Dumeir, au nord-est de Damas, un important arsenal des radicaux contenant des missiles fabriqués aux États-Unis, ainsi que d'autres armes et des munitions. Auparavant, les forces gouvernementales avaient découvert dans la Ghouta orientale du chlore et des ampoules fumigènes de fabrication allemande et britannique.