Blocage de médias en Ukraine: les journalistes français ont leur mot à dire

Les sanctions introduites par Kiev contre les agences de presse Rossiya Segodnya et RIA Novosti Ukraine constituent «un acte de censure intolérable» et le Syndicat national des journalistes CGT les condamne tout comme les fédérations internationale et européenne des journalistes (FIJ/FEJ), a déclaré lundi à Sputnik Emmanuel Vire, secrétaire général du Syndicat national des journalistes CGT.

«Le Syndicat national des journalistes CGT condamne bien sûr avec la plus grande fermeté le décret présidentiel ukrainien du 14 mai 2018, rendu public le 24 mai, et qui interdit pour trois ans les agences d’information russes RIA Novosti, Rossiyasegodnya.rf, Sputniknews.com, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria. ru, rian.com.ua ainsi que les sites des chaînes de télévision Rtr-planeta.com, Russia.tv, Vesti.ru, Tvkultura.ru et Digitalrussia.tv. Cet acte de censure est intolérable et le SNJ-CGT le condamne», a indiqué M.Vire.

© REUTERS / Gleb Garanich Le blocage de Rossiya Segodnya et de RIA Novosti Ukraine pourrait coûter cher à Kiev

M.Vire a ajouté que le SNJ-GGT avait saisi le Conseil de l’Europe via la plateforme d’alerte réservée à la liberté de l’information

Les Fédérations internationale et européenne des journalistes (FIJ/FEJ) avaient précédemment condamné la liste des sanctions frappant plusieurs médias russes signée par le Président Porochenko quelques jours après l’arrestation à Kiev de Kirill Vychinski, chef du site RIA Novosti Ukraine.

Les autorités ukrainiennes ont sanctionné le 24 mai les agences de presse Rossiya Segodnya et RIA Novosti Ukraine en bloquant l'accès à leurs sites internet, d’après un document publié sur le site du Président ukrainien Piotr Porochenko. Parmi les sites frappés par ces sanctions figurent notamment Rossiyasegodnya.rf, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru et Rian.com.ua.

© Sputnik . Ramil Sitdikov La Fédération internationale de journalistes réagit au blocage des médias en Ukraine

Cette décision a été prise quelques jours après l’intervention d’agents du Service de sécurité d'Ukraine (SBU) dans les locaux abritant l'agence de presse russe RIA Novosti Ukraine à Kiev et l’arrestation du journaliste Kirill Vychinski qui a la double citoyenneté russe et ukrainienne. M.Vychinski est accusé de haute trahison. Le 17 mai, le tribunal de la ville ukrainienne de Kherson a prononcé sa mise en détention provisoire de deux mois.

Commentant les actions des autorités ukrainiennes, la directrice adjointe de la division Europe et Asie centrale de Human Rights Watch, Rachel Denber, a demandé au gouvernement ukrainien de lever les sanctions qui «limitent le pluralisme des médias, la liberté d'expression et sapent la démocratie en Ukraine».

Les réseaux sociaux ont condamné la violation des droits des journalistes en Ukraine avec le hashtag #TruthNotTreason.