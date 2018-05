Repos gâché: un policier assomme une femme sous le regard de son enfant (vidéo)

La police du New Jersey enquête sur une vidéo qui montre un policier assommer violement une femme de 20 ans en lui donnant des coups à la tête. La scène, filmée et diffusée sur la Toile par un témoin, se déroule devant l’enfant de la victime.

Un incident impliquant une jeune femme de 20 ans a eu lieu sur la plage de Wildwood, dans le New Jersey, rapporte le quotidien britannique Independent. Emily Weinman était en train de se reposer en compagnie et son mari, sa fille et leur ami. Pour fêter le Memorial Day, ils avaient emmené de l'alcool qu'ils n'avaient pas encore bu lorsqu'ils ont vu deux policiers s'approcher d'eux.

«Deux policiers se sont approchés de moi et m'ont demandé, à moi et à mon ami, quel âge nous avions, nous leur avons donné notre âge, après quoi la police nous a fait passer un alcootest. Il est revenu négatif. Je leur ai dit que je ne buvais pas et que les bouteilles d'alcool étaient fermées, ce que les policiers ont vu», a expliqué Mme Weinman, citée par les médias.

Sur la vidéo, réalisée par un témoin et diffusée sur le Web, on peut voir que la jeune fille essaie de reculer mais elle tombe. Alors, un policier frappe la jeune femme en essayant de la maîtriser.

«Vous n'êtes pas autorisé à me frapper comme ça… m'étouffer comme ça… Je n'ai rien fait de mal», peut-on entendre dans la vidéo.

On peut également entendre d'autres voix demandant à Mme Weinman «d'arrêter de résister».

De son côté, les policiers ont affirmé que Mme Weinman était mineure et en état d'ébriété à ce moment-là, refusant de montrer sa carte d'identité et en donnant un coup de pied à un policier.

Une enquête a été ouverte pour élucider cette affaire. Le chef de la police de Wildwood, Robert Regalbuto, a déclaré, cité par The Independant, qu'il «trouve cette vidéo alarmante, il ne veut pas se hâter de juger avant d'avoir les résultats finaux de l'enquête».

Les violences policières sont au cœur de discussions animées aux États-Unis où des manifestations ont rassemblé des milliers de personnes à travers tout le pays en avril dernier.