Ouragan Maria: le nombre de victimes sous-évalué de 70 fois, selon des chercheurs

Plus de 4.000 personnes auraient perdu la vie en 2017 à cause de l’ouragan Maria, estiment des chercheurs d’Harvard. Ce chiffre contraste avec celui présenté officiellement par les autorités américaines selon lesquelles il n’y aurait eu que 64 victimes.

L'ouragan Maria qui a frappé Porto Rico en septembre 2017 aurait coûté la vie à 4.656 personnes, estiment des chercheurs de l'Université Harvard. Ce chiffre est d'environ 70 fois supérieur au bilan officiel diffusé par les autorités américaines selon lesquelles il n'y a eu que 64 victimes.

Les scientifiques ont interrogé 3299 familles sur les déplacements, les pertes et les morts causés par cette catastrophe naturelle. Les résultats de ce sondage ont été comparés à la mortalité annuelle sur l'île. D'après cette analyse, ce taux a été de 62% plus haut entre le 20 septembre et le 31 décembre 2017 par rapport à la même période de l'année précédente.

Les spécialistes indiquent que le véritable bilan pourrait être encore plus lourd à cause de la subjectivité des témoignages des survivants.

D'après la recherche, les soins médicaux tardifs ont été la principale cause de la mortalité si élevée au cours des mois qui ont suivi l'ouragan. De plus, les autorités américaines n'ont pas réussi à garantir l'alimentation ininterrompue en électricité.

Les chercheurs soulignent qu'en décembre 2017, les autorités de Porto Rico ont cessé de rendre publiques les données sur la mortalité. En avril, l'Institut des statistiques de l'île a adopté une résolution visant à améliorer le comptage du nombre de victimes des catastrophes naturelles.

En décembre 2017, The New York Times avait déjà effectué sa propre enquête selon laquelle un peu plus de 1.000 personnes étaient décédées à cause de l'ouragan Maria.