Trump à Trudeau: «Ce n’est pas vous qui avez brûlé la Maison-Blanche?»

Donald Trump et Justin Trudeau ont eu une conversation téléphonique tendue le mois dernier au sujet de la décision du Président américain d'imposer au Canada des tarifs douaniers élevés sur l'acier et l'aluminium, selon la chaîne CBC.

© AFP 2018 Niklas Halle'n Les tarifs US contredisent le droit international, selon le ministre allemand des Finances

Lors de ce coup de fil, le Premier ministre canadien aurait mis en doute l'affirmation du Président américain selon laquelle les nouveaux tarifs était imposés pour des questions de sécurité nationale.

En guise d'argumentation, M.Trump a évoqué l'incendie de la Maison-Blanche au cours de la guerre anglo-américaine de 1812:

«Ce n'est pas vous qui avez brûlé la Maison-Blanche?», aurait-il alors déclaré.

La Maison-Blanche a été incendiée par les troupes britanniques en 1814 pendant la guerre anglo-américaine. Le territoire du Canada moderne était à cette époque une colonie britannique et ses habitants participaient au conflit du côté de la couronne.

Le 31 mai, les États-Unis ont annoncé appliquer à partir du 1er juin de nouveaux tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium (respectivement de 25% et 10%) importés des pays de l'Union européenne, du Canada, du Mexique, de la Corée du Sud et d'autres pays. Un nombre important d'entre eux ont déjà réagi à ces nouvelles restrictions introduites par les USA. Par exemple, l'Union européenne a annoncé avoir saisi l'OMC. Quant au Canada et au Mexique, ils ont pris à leur tour des mesures équivalentes sur divers produits importés des États-Unis.

Ottawa n'a pas tardé à réagir et a annoncé des taxes sur 12,8 milliards de dollars US de produits américains. De plus, le premier ministre canadien a qualifié les mesures américaines d'«affront».