Adieux aux armes: à Deraa, des radicaux remettent des dizaines de chars à l’armée syrienne

La paix revient dans la province de Deraa: les radicaux syriens ont accepté à remettre à l'armée syrienne 26 chars et des centaines d'armes légères au cours des deux dernières semaines, a annoncé le général Alexei Tsygankov, chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit.

© Sputnik . Bassem haddad L’armée syrienne entre dans Deraa

Selon lui, environ 300 fusils d'assaut et mitrailleuses, plus de 30 mortiers, y compris artisanaux, obusiers, missiles antichars, plus de 80 lance-grenades antichars portatifs, ainsi que 21 chars T-55 et cinq chars T-72 ont été remis dans les communautés de Busra, Anhul, Deraa, Tafas et Nasib.

«Le centre russe pour la réconciliation des parties en conflit continue à persuader les radicaux de déposer les armes dans le cadre du processus du cessez-le-feu, et avant tout les armes lourdes. Grâce au fait que la majorité des commandants de terrain ont compris la futilité de la lutte armée, ils prennent des décisions raisonnables et équilibrées, en sauvant de nombreuses vies humaines et en sauvant les villes de la destruction», a déclaré M.Tsygankov.

© AFP 2018 Khalil MAZRAAWI Syrie: l'armée atteint la frontière avec la Jordanie et rétablit le contrôle d'un tronçon

Après inspection par les troupes d'ingénierie syriennes, l'équipement, s'il répond aux exigences pertinentes, sera utilisé par l'armée syrienne.

Les radicaux qui ont déposé leurs armes ont entamé des négociations avec l'armée syrienne sur un règlement pacifique, par l'intermédiaire du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit. Beaucoup d'entre eux expriment le désir de retrouver une vie paisible, tandis que certains sont même prêts à rejoindre les rangs de l'armée syrienne.

«Je me souviens de la façon dont nous vivions avant, et nous ne voulons plus la guerre, nous voulons retrouver une vie comme avant, nous acceptons les propositions de toutes les parties, l'armée syrienne, votre armée [russe, ndlr]. Pour sortir de la situation que nous avons maintenant. Afin que nos compatriotes puissent revenir à une vie normale, se tenir fermement sur leurs pieds et ne pas avoir peur de quoi que ce soit. J'espère que lorsque nous aurons abandonné nos armes, nous pourrons vivre comme tous nos voisins», a raconté aux journalistes l'un de ces radicaux.

De nombreux sites au sud-est de la ville de Deraa, à la frontière jordano-syrienne, depuis longtemps contrôlés par les radicaux, ont été libérés par l'armée syrienne.