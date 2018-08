Trump a-t-il vraiment mangé un document confidentiel? Son ex-avocat témoigne

L'ancien avocat du Président américain Michael Cohen a démenti les allégations d'Omarosa Manigault-Newman, ex-conseillère de Donald Trump, selon lesquelles le locataire de la Maison-Blanche avait avalé un document secret.

«Pour plusieurs dizaines de journalistes qui m'ont téléphoné concernant la déclaration d'Omarosa [Manigault-Newman] dans son livre selon lequel Donald Trump m'a pris une note, l'a mise dans sa bouche et l'a avalée… Je n'ai jamais vu de choses semblables et je suis choqué que quelqu'un puisse le prendre au sérieux.»

— Michael Cohen (@MichaelCohen212) 12 августа 2018 г.

​Auparavant, The Washington Post avait publié un fragment du livre de l'ancienne conseillère du Président américain, selon lequel ce dernier avait mâché et mangé un document à caractère confidentiel. Cet ouvrage intitulé Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House doit sortir le 14 août.