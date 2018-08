Le gouverneur de Homs indique quand Palmyre sera prête à accueillir des touristes

Les touristes pourront visiter Palmyre à l'été 2019, a annoncé le gouverneur de Homs Talal Barazi.

«Les autorités ont un projet de réparation de tous les dommages de la cité antique de Palmyre. De plus, il y a des propositions de la part de puissances mondiales pour restaurer des artefacts et des trésors historiques de Palmyre. Je suppose que Palmyre sera pleinement prête à accueillir les touristes d'ici à l'été 2019», a raconté M.Barazi.

Selon lui, l'Unesco, la Russie, la Pologne, l'Italie et d'autres pays et organisations ont proposé leur aide.

«C'est l'Histoire mondiale. Elle n'appartient pas seulement à la Syrie», a ajouté le gouverneur de Homs.

En juillet, le Musée national de Damas a commencé à restaurer les sculptures de Palmyre.

Cette ville ancienne est située au centre de la Syrie, au carrefour de plusieurs routes commerciales empruntées depuis l'Antiquité. En mai 2015, elle a été envahie par Daech*. En mars 2016, Palmyre a été libérée, mais six mois plus tard, les terroristes ont repris le contrôle de la ville antique. En mars 2017, elle a été complétement libérée.

La cité antique de Palmyre figure parmi les six sites syriens inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. 80% de Palmyre sont restés intacts après la première attaque de Daech* en 2015. Mais les terroristes ont détruit des édifices antiques importants comme les temples de Bêl et de Baalshamin, l'Arc de Triomphe et des colonnes dans la Vallée des tombeaux. Le musée national de Palmyre et le Qal'at Salah El-Din (forteresse de Saladin) ont été endommagés. Le conservateur du site antique de Palmyre, Khaled Assad, a été exécuté par les djihadistes en août 2015.