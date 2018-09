L'armée turque aurait transféré du matériel militaire à la frontière syrienne

Huit véhicules de l'armée turque avec des chars et des obusiers auraient traversé la ville Kilis en se dirigeant vers le village turc d'Elbeyli situé à la frontière syrienne, rapporte Hurriyet en se référant à une source militaire.

D'après cette source, le transfert du matériel est une mesure de sécurité. Des chars M60 auraient été envoyés vers la frontière dans le cadre d'un programme visant à contenir une nouvelle vague de réfugiés, à laquelle les autorités s'apprêtent en cas d'offensive des troupes syriennes contre Idlib , a précisé la même source.

En outre, selon le média, la Turquie a augmenté la capacité du camp de réfugiés Atme, situé du côté syrien de la frontière, et a renforcé les 12 points d'observation ayant pour but de surveiller la zone de désescalade d'Idlib.

Ces derniers temps la tension autour d'Idlib s'est accentuée. Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov , les États-Unis, conjointement avec la France et le Royaume-Uni, envisagent un nouveau bombardement en Syrie au motif de l'utilisation présumée par Damas d'armes chimiques.

La province d'Idlib se trouve entre les mains des terroristes du Front al-Nosra* depuis 2015. Les membres de groupes radicaux qui avaient refusé de se rendre aux forces gouvernementales syriennes lors des opérations antiterroristes à Alep, à Homs et dans la Ghouta orientale ont été évacués par des couloirs humanitaires aux termes des accords sur la réconciliation. Des terroristes du Front al-Nosra* et de Daech* y avaient également été transférés depuis le sud et le sud-ouest de la Syrie dont le territoire a été complètement libéré des terroristes le long de la frontière israélienne et jordanienne.

*Organisation terroriste interdite en Russie