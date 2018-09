«D’où proviennent les pièces détachées?»: Poutine sur la fabrication des drones à Idlib

Des extrémistes fabriquent des drones dans le gouvernorat d’Idlib, comme on le sait. Or, on ignore justement d’où proviennent les pièces nécessaires à leur assemblage. Le Président russe a attiré l’attention sur cette question.

«Les radicaux de différents groupes parviennent à créer des drones et on ne sait pas d’où proviennent les pièces détachées et tout le nécessaire pour fabriquer ces drones et pour les utiliser dans leurs buts», a-t-il indiqué lors d’un sommet à Téhéran l’ayant réuni avec les Présidents iranien et turc.

Rappelons que des drones d’attaque des terroristes sont régulièrement lancés depuis le gouvernorat d’Idlib, y compris contre la base russe à Hmeimim, en Syrie. Comme l’a rappelé mercredi le ministère russe de la Défense, au total 47 drones terroristes ont été neutralisés sur une période d'un mois.

Suite à la dernière attaque perpétrée le 4 septembre, des avions russes ont effectués des frappes de haute précision sur des positions du groupe terroriste Front al-Nosra*, dans le gouvernorat d'Idlib. Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov, ces frappes ont visé un atelier de fabrication de drones et des entrepôts d'armes installés loin des agglomérations.

Le jour-même, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, avait déclaré en commentant ces frappes que dorénavant la Russie agirait ainsi à l’encontre des terroristes.

*Organisation terroriste interdite en Russie