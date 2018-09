«Il m’a écrit une lettre»: une nouvelle missive de Kim pour Trump

Le Président Donald Trump a déclaré que le secrétaire d’État Mike Pompeo lui acheminait une nouvelle lettre du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

«Il m’a écrit une lettre. On me l’apporte. Je pense que Mike Pompeo me la transmettra», a informé le locataire de la Maison-Blanche. Et d’ajouter qu’il espérait que son contenu soit «positif».

Rappelons que jeudi, l'agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) a ajouté que le dirigeant nord-coréen avait réitéré son engagement en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne lors de ses discussions avec un émissaire sud-coréen. Pour sa part, l’envoyé du Sud a affirmé que le leader nord-coréen avait espéré mener à terme la dénucléarisation avant l'expiration du mandat de Trump en janvier 2021.

© AP Photo / Korea News Service Kim Jong-un envoie un message à la Maison-Blanche

Lors du sommet historique tenu le 13 juin à Singapour, Kim Jong-un et Donald Trump étaient parvenus à un compromis très vague en faveur d'une «dénucléarisation complète de la péninsule coréenne», dont les modalités et le calendrier avaient été repoussés à des négociations suivantes.

Mais les négociations entre Washington et Pyongyang patinent depuis des semaines, comme l'a encore illustré l'annulation surprise le mois dernier par Donald Trump d'un nouveau voyage en Corée du Nord de son secrétaire d'État Mike Pompeo.