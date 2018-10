Une photo de l'homme qui aurait envoyé les colis suspects aux États-Unis publiée

Une photo de l'homme soupçonné d'être impliqué dans l'affaire des colis piégés envoyés ces derniers jours à de hauts responsables américains a été publiée vendredi aux États-Unis.

Selon les médias, il s'agit d'un certain Cesar Sayoc, 56 ans, qui a des antécédents judiciaires. Il a été arrêté par le FBI dans la ville de Plantation, près de Fort Lauderdale, en Floride.

First photo of package bomb suspect Cesar Sayoc, Jr. obtained by @nbcnews @jonathan4ny pic.twitter.com/WYLt5QfWGR — Jesse Rodriguez (@JesseRodriguez) October 26, 2018

La chaîne de télévision NBC précisé que le suspect a été identifié grâce notamment à une analyse ADN.

​Dix colis piégés adressés en vague à des personnalités démocrates, notamment l'ancien Président Barack Obama, l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton, l'ancien vice-Président démocrate Joe Biden, le financier George Soros, l'acteur Robert De Niro, l'ex-ministre de la Justice de Barack Obama Eric Holder, l'élue démocrate californienne Maxine Waters, ainsi qu'à la chaîne CNN, ont été interceptés mercredi aux États-Unis où le FBI enquête sur ce qu'il considère comme des actes terroristes.​ Les paquets portaient tous la même adresse d'expédition: celle d'une élue démocrate de Floride, Debbie Wasserman Schultz, notent les médias.

Un bureau de la sénatrice démocrate californienne Kamala Harris a été brièvement évacué mercredi à San Diego après la découverte de «colis suspects» à proximité, qui se sont révélés être une fausse alerte, selon la police.

Vendredi, les 11e et 12e colis piégés ont été interceptés: en Floride, adressé au sénateur Cory Booker de l'État du New Jersey, et à New York, destiné à l'ex-directeur du renseignement national américain James Clapper. Le 13e colis suspect a été adressé à l'homme d'affaires et philanthrope Tom Steyer, d'après la CNN.