Tsahal attaque plus de 70 cibles à Gaza en réponse aux tirs palestiniens

L'armée de Défense d'Israël a annoncé avoir attaqué plus de 70 cibles dans la bande Gaza en réponse aux tirs de roquettes et obus réalisés par des combattants palestiniens.

En riposte à deux centaines de tirs de projectiles et d'obus depuis la bande de Gaza, les forces armées israéliennes ont frappé plus de 70 cibles dans l'enclave palestinienne, a fait savoir le service de presse de Tsahal.

«Ces dernières heures, des avions, des hélicoptères et des chars israéliens ont attaqué plus de 70 installations militaires du Hamas et du Djihad islamique palestinien dans l'ensemble de la bande de Gaza», a fait savoir Tsahal.

Auparavant, le mouvement Hamas a revendiqué les tirs de roquettes de Gaza vers Israël indiquant agir en représailles à la mort de sept de ses combattants lors d'un affrontement avec l'armée israélienne

Des roquettes palestiniennes sont tombées dans les villes de Sdérot et Ofaqim, qui comptent au total plus de 50.000 habitants, selon l'armée et la police israéliennes. Au moins sept personnes ont été blessées, dont une grièvement, affirment les autorités.