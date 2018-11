17 morts dans des frappes de la coalition US sur le gouvernorat de Deir ez-Zor, selon Sana

L'agence Sana annonce la mort dans des frappes aériennes de la coalition internationale de 17 habitants du village Bou-Badran situé dans le gouvernorat de Deir ez-Zor.

«17 civils ont trouvé la mort dans des frappes aériennes de la coalition internationale contre le village de Bou-Badran situé à l'est du gouvernorat de Deir ez-Zor», indique l'agence.

Hier, l'agence Sana a annoncé que l'aviation de la coalition internationale avait effectué dans la journée des raids contre des quartiers résidentiels de Hadjin et des maisons d'al-Chaafa, dans l'est du gouvernorat de Deir ez-Zor, avec des bombes à sous-munitions qui ont fait plusieurs morts et blessés parmi les civils et causé d'importants dégâts aux maisons et aux biens des habitants.

La coalition effectue régulièrement des raids aériens contre Hadjin et al-Chaafa et les médias syriens ont plus d'une fois fait état de l'emploi de phosphore blanc dans les bombardements.

Les autorités syriennes ont appelé les Nations unies à prendre des mesures appropriées contre les responsables et à faire cesser la présence illégale de la coalition en Syrie. Le Pentagone ont déclaré que la coalition ne communiquait pas sur les munitions employées en Syrie, mais que celles-ci étaient conformes aux normes internationales.