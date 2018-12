Anonymous aurait dévoilé des données personnelles de centaines de policiers français

Des centaines de noms de personnes présentées comme des policiers français ainsi que leurs adresses, numéros de téléphone, mails et spécialisations ont été rendus publics par des hackers du groupe Anonymous.

«La logique de l’État et du capital – châtiments et réclusion – doit être remplacée par le renoncement à l’oppression et à l’exploitation. Cet appel est un pas dans ce sens. Nous nous sommes réunis pour rompre la solitude et l’isolement. Solidarité avec les camarades qui endurent les répressions en France et dans d’autres régions du monde. La mémoire de nos camarades est ce qui maintient allumée la flamme de nos vies en perpétuelle rébellion», lit-on dans la déclaration publiée sur le site cyberguerrilla.org.

Cette déclaration intervient près d'un mois après le début de la mobilisation des Gilets jaunes dans toute la France. Après la première manifestation qui s'est déroulée le 17 novembre, des membres du mouvement ont organisé le quatrième acte de leur mobilisation le samedi 8 décembre. Dénonçant à l'origine la hausse des carburants, les Gilets jaunes expriment désormais une colère sociale bien plus profonde.

Près de 136.000 personnes ont participé à cet acte 4 en France, soit un nombre pratiquement équivalent à celui du 1er décembre. Au total, quelque 2.000 personnes ont été interpellées le 8 décembre, selon la place Beauvau.