Erdogan: la Turquie entrera à Manbij si les USA n'en retirent pas les formations kurdes

La partie turque est déterminée à lancer une opération dans la ville syrienne de Manbij contre les forces des Unités kurdes de protection du peuple (YPG) si les Etats-Unis ne les en retirent pas, a déclaré vendredi Recep Tayyip Erdogan.

«Les États-Unis nous ont promis de retirer le groupe terroriste de Manbij. Mais ils ne l'ont toujours pas retiré. Alors, nous leur avons ensuite dit ouvertement, si vous ne le faites pas vous-mêmes, nous entrerons à Manbij et nous gérerons nous-mêmes», a annoncé le Président turc, dont le discours a été retransmis sur la chaîne de télévision NTV.

Le dirigeant a poursuivi qu'Ankara était prête, sans perdre de temps, à lancer une opération contre les YPG en Syrie, à l'est de l'Euphrate.

«Depuis hier, nous avons lancé une opération en Irak. Nous avons mené une opération aérienne (contre le Parti des travailleurs du Kurdistan, interdit en Turquie) à Sinjar, d'où nous sommes constamment menacés. Et ce n'est pas tout. Nous sommes déterminés à rétablir la paix à l'est de l'Euphrate. Nous sommes déjà trop en retard et ne pouvons pas perdre plus d'une journée. Par nos actions en Syrie, nous protégeons non seulement la sécurité de notre pays, mais également la paix dans la région », a-t-il conclu.

Détails à suivre