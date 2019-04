L’aviation de Haftar détruit des dizaines de cibles des forces d’el-Sarraj

L'aviation de l'Armée nationale libyenne a attaqué des cibles aux alentours de Tripoli, détruisant des dizaines d'installations des forces du gouvernement d'union nationale (GNA), a déclaré le porte-parole de l'Armée nationale libyenne, Ahmed al-Mismari, lors d'une conférence de presse à Benghazi.

«L'armée, avec le soutien de l'aviation, a détruit plusieurs dizaines d'objectifs appartenant à des groupes dans les environs de Tripoli», a déclaré al-Mismari dans un discours diffusé sur Internet.

© AP Photo / Hazem Ahmed Des Libyens enfilent des gilets jaunes pour dénoncer le «soutien» de Paris à Haftar

Le 20 avril, les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont annoncé avoir lancé une contre-attaque contre celles du maréchal Khalifa Haftar au sud de Tripoli, où les combats ont redoublé d'intensité.

La Libye est plongée dans le chaos depuis le renversement du gouvernement et le meurtre de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est divisé entre plusieurs entités rivales, avec notamment la présence à Tripoli du Gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, soutenu par l'Onu et l'UE, et dans l'est, d'un parlement élu par le peuple et appuyé par l'Armée nationale libyenne du maréchal Haftar.