La Russie fait son grand retour au Salon du Bourget après six ans d’absence

Les constructeurs d’avions russes avaient participé à toutes les éditions du Salon aéronautique du Bourget, mais depuis l’escalade des relations entre la Russie et l’Occident en 2014, seul un avion civil SSJ100 avait été présenté lors d’une des récentes expositions (et par des compagnies aériennes étrangères). L’année 2019 brise cette sinistre tradition. Cette année, l'industrie aéronautique russe est représentée au Salon par des avions amphibies et des hélicoptères civils.

La Compagnie aéronautique unifiée (UAC) compte présenter l’avion amphibie Be-200ES qui est prévu avant tout pour la lutte contre les incendies. Ce véhicule peut transporter 12 tonnes d’eau à bord. De plus, l’appareil peut être utilisé pour la recherche et le sauvetage, la patrouille maritime, le transport de marchandises et de voyageurs.

L'avion sera dévoilé lors d'une exposition statique et participera également à un programme de vol. Cet aéronef est largement utilisé par le ministère russe des Situations d’urgence.

«Ces dernières années, nous n'avons pas exposé d’équipement militaire au Bourget et à Farnborough pour des raisons évidentes. La priorité dans les activités d’exposition a été transférée aux marchés cibles de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique du Sud», a déclaré le représentant de l’UAC.

«Cette année, nous présentons le Be-200 parce qu’il est le meilleur en termes de caractéristiques parmi les amphibies. Un tel avion pourrait être demandé dans la région méditerranéenne qui souffre d'incendies saisonniers », a-t-il déclaré, ajoutant que le Be-200 contribuait régulièrement à l'extinction des incendies en Europe.

L’autre représentant de la Russie au Salon du Bourget est la holding «Hélicoptères de Russie». Des hélicoptères civils russes seront exposés au Bourget pour la première fois depuis 1989. Deux hélicoptères utilitaires légers «Ansat» seront présentés dans les variantes de transport médical et de la transportation VIP. Les hélicoptères seront exposés de manière statique mais aussi pendant le programme de vol.

Ansat will be shown in both its medical and VIP transport variants. The last time Russian-made civil rotorcraft participated in Paris Air Show was 30 years ago, at 1989, when the EMS-modification of Mi-17 was demonstrated at Le Bourget.

Ansat est l'hélicoptère civil le plus récent parmi les hélicoptères russes fournis. Il possède la plus grande cabine de sa catégorie et est activement utilisé par les services médicaux aériens russes. Cet hélicoptère bimoteur a une taille compacte et n’a pas besoin d’une grande zone d'atterrissage . Il peut également être utilisé pour le transport de passagers y compris la transportation VIP, la livraison de marchandises et la surveillance environnementale. D’après les essais d’Ansat à haute altitude, il est confirmé que l'hélicoptère peut être utilisé sur des terrains montagneux jusqu’à 3 500 mètres d’altitude.

«La première européenne d'Ansat est particulièrement importante pour nous, car elle démontrera notre compétence dans le domaine de la construction d'hélicoptères civils lors de l'un des plus prestigieux salon aériens au monde… Nous avons réussi à augmenter la part des hélicoptères civils dans notre production totale de 5% en 2014 à 40% en 2018», a déclaré Andreï Boginsky, directeur général de la société «Hélicoptères de Russie».

Le Salon international de l’aéronautique et de l’espace au Bourget (SIAE) est l’un des plus grands et des plus anciens salons de l’aéronautique du monde. Il a lieu tous les deux ans à l’aéroport du Bourget à 12 kilomètres de Paris. La Russie y a toujours participé jusque récemment. Le premier aéronef russe présenté en France en 1936 était l’avion ANT-35. En 1965, l’Union soviétique a pour la première fois présenté au SIAE les hélicoptères Mi‑6, Mi‑8 et Mi‑10.