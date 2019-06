Une nouvelle tentative de coup d’État déjouée au Venezuela

Le gouvernement vénézuélien a déjoué une nouvelle tentative de «coup d’État» militaire, a annoncé mercredi le ministre de la Communication, Jorge Rodriguez.

«Nous avons assisté à toutes les réunions de planification du coup d’État», a déclaré le ministre, évoquant l’activité d’agents gouvernementaux qui ont suivi la préparation de cette tentative de renversement.

Le coup d’Etat, impliquant des militaires actifs et en retraite, devait avoir lieu entre dimanche et lundi, a précisé le ministre.

Le Venezuela a accusé la Colombie, le Chili et les États-Unis d'être liés à cette tentative de coup d'État. Ainsi, Jorge Rodrigez a nommément mis en cause les Présidents colombien et chilien, Ivan Duque et Sebastian Pinera, ainsi que le conseiller à la sécurité nationale américain, John Bolton.

Une tentative de coup d'État avait déjà été lancée dans le pays le 30 avril. Organisée par le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, à la base militaire de Francisco de Miranda connue également sous le nom de La Carlota, elle aurait dû servir de «justification pour une intervention militaire américaine» au Venezuela, avait alors estimé, dans un entretien accordé à Sputnik, l'analyste vénézuélien Sergio Rodriguez Gelfenstein.