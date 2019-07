Deux touristes américains avouent avoir poignardé un carabinier à Rome

Mario Cerciello Rega, carabinier italien âgé de 35 ans qui venait de rentrer de son voyage de noces, a été poignardé à mort par deux touristes états-uniens âgés de 19 ans, en centre-ville de Rome, dans la nuit du 25 au 26 juillet. Les jeunes gens ont reconnu le crime, ont indiqué les médias italiens.

Un mensonge cause un drame

À la recherche de drogue, les Américains ont fait connaissance avec un Italien de 45 ans qui les a mis en relation avec un trafiquant. Ce dernier les a trompés en leur donnant de l’aspirine.

Les étrangers ont décidé d’obtenir réparation et l’ont délesté d’un sac à dos et d’un portable. Plus tard, ils ont recontacté le dealer pour lui réclamer 100 euros et un gramme de cocaïne en échange du sac à dos, rapportent les médias.

Le trafiquant a déclaré le vol aux forces de l’ordre. Deux carabiniers, Mario Cerciello et son coéquipier, se sont présentés au rendez-vous. L’interpellation a dégénéré en conflit, lors duquel l’un des agents de la force publique, M.Cerciello, a été poignardé à plusieurs reprises. Il décèdera des suites de ses blessures.

L’arrestation des meurtriers

Le lendemain, les criminels ont été arrêtés et placés en détention provisoire, en attendant une décision judiciaire. Lors de l’interrogatoire, ils ont affirmé ne pas avoir compris qui était la personne en civil arrivée au rendez-vous. Ils l’ont prise pour le dealer en question, est-il précisé.

Le drame a fait du bruit dans les médias italiens. Le ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini, a posté plusieurs tweets à ce sujet.

«Comment peut-on asséner huit coups de couteau à un homme de 35 ans pour 100 euros et un portable?»

Come si può colpire OTTO volte con il coltello un ragazzo di 35 anni per un cellulare e 100 euro?



​«J’espère que les assassins de Mario seront arrêtés et emprisonnés à perpétuité aux travaux forcés, car il est trop facile de tuer et d’être à l’aise sur le canapé».