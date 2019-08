Photo de Sputnik prise à Notre-Dame: le Guardian s'excuse auprès de l’agence pour de fausses accusations

Le journal The Guardian a reconnu avoir accusé à tort Sputnik France d'avoir fabriqué une photo de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame et s'est excusé auprès de l'agence.

«La vérité est importante pour nous, donc si vous êtes adeptes de notre projet Fake or for real, veuillez lire ce qui suit: dans l'édition de Fake or for real du 19 avril, nous avons suggéré que la photo prise lors de l'incendie de Notre-Dame qui a été largement diffusée avait été retouchée. Le détenteur du droit d'auteur de la photo nous a contactés, et nous avons reconnu que la photo n’avait pas été modifiée. Nous nous excusons pour avoir dit le contraire», indique la publication faite par le Guardian sur Instagram Stories.

© Sputnik . Publication faite par le Guardian sur Instagram Stories

En avril dernier, lors de l’incendie de Notre-Dame, un correspondant de Sputnik France avait pris une photo montrant la cathédrale en flammes avec deux jeunes hommes souriants qui passent sous un cordon de police.

À aucun moment, Sputnik n'a insinué que ces deux individus étaient musulmans ni qu'ils riaient en raison de l'incendie. Le fait que des groupes opposés à l'Islam s'en soient servi ne justifie en rien les accusations de propager «la haine» visant Sputnik ou encore les accusations de montage afin de faire accuser une communauté.

Le 19 avril, le Guardian avait posté la photo en question dans sa collection Fake or for Real sur Instagram. Le journal avait qualifié l'image de fausse information, citant l'opinion d'experts américains qui avaient affirmé que la photo avait été modifiée.