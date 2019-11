Philosophe italien: «Le souverainisme est une réaction à la crise du libéralisme et l’échec de l’UE»

Selon un sondage IFOP, 80% des Italiens estiment que le libéralisme est en crise et que l’actuel modèle de société ne fonctionne plus. Plus rien ne soude l’UE, sinon l’économie et la bureaucratie, alors que le souverainisme gagne du terrain. Corrado Ocone, philosophe et théoricien du libéralisme, commente la situation pour Sputnik.