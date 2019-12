Des militaires turcs tués dans une explosion en Syrie

Une explosion dans la ville de Tell Halaf, située dans le nord du gouvernorat syrien d’Hassaké, à moins d’un kilomètre de la frontière turque, a fait des morts et des blessés parmi les militaires turcs, selon l’agence d’information syrienne SANA.

L’explosion d’un engin non identifié dans la ville de Tell Halaf, frontalière avec la Turquie, a fait des morts et des blessés dans les rangs des militaires turcs et des milices syriennes soutenues par Ankara, rapporte l’agence officielle syrienne SANA.

Cette dernière précise que l’explosion s’est produite près de la clinique vétérinaire locale et que les blessés ont été transférés en Turquie.

Conflit en Syrie et mémorandum russo-turc

Le conflit armé en Syrie dure depuis plus de 8 ans. La situation s’est aggravée début octobre suite au lancement par la Turquie de l’opération Source de paix dirigée contre les unités kurdes.

Le 22 octobre à Sotchi, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont adopté un mémorandum sur des patrouilles conjointes dans le nord syrien.

Aux termes de l'accord avec Moscou, les forces kurdes ont abandonné leurs positions à la frontière et des patrouilles menées par l'armée turque et l'armée russe ont été mises en place. La première d’entre elles a eu lieu le 1er novembre.