Ces objets que les clients volent le plus dans les chambres des hôtels de luxe

Oui, même les clientèles plus aisées volent dans les chambres d'hôtel, mais il n’est pas question de peignoirs ou de serviettes. Les objets qu’ils dérobent sont bien plus onéreux. Outre des œuvres d’art et des cafetières, certains touristes trouvent même le moyen d’emporter des matelas…

Certains vacanciers ramènent des souvenirs de leur chambre d'hôtel: plus l’établissement est luxueux, plus ces larcins sont importants. Des employés d’hôtels quatre et cinq étoiles ont désigné les objets le plus souvent volés par leurs clients aisés. Les résultats de cette enquête ont été révélés par le guide hôtelier Wellness Heaven.

Après avoir analysé les réponses de 1.157 personnes, les experts sont arrivés à la conclusion que les clients fortunés préfèrent voler les cafetières, les couvertures et les tablettes destinées à réserver des soins spa.

Certains voyageurs parviennent même à emporter avec eux des matelas de haute qualité. D’après les hôteliers sondés, ces éléments de literie sont dérobés en les plaçant dans un ascenseur qui mène directement au parking souterrain.

En outre, la probabilité d’un vol de téléviseurs haut de gamme dans les hôtels cinq étoiles est neuf fois supérieure à celle des établissements quatre étoiles. Les œuvres d'art font également partie des cibles de ces voleurs dans les hôtels de luxe.

Des objets subtilisés parmi les plus étranges

Outre ces objets de luxe, les hôteliers déplorent également la disparition d’objets peu ordinaires.

Ainsi, un voyageur a un jour sorti toute la plomberie de sa chambre d’hôtel à Berlin: une pomme de douche, une unité d'hydromassage, un siège de toilette, un tuyau de vidange et un lavabo.

«Une fois, en traversant le hall, j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose et j'ai vite découvert que trois inconnus en salopette emportaient le piano», a confié le propriétaire d'un hôtel italien.

Un invité d'un hôtel français a tenté de voler un sanglier empaillé. Plus tard, ses amis ont acheté cet objet à l'hôtel et le lui ont remis en cadeau de mariage.