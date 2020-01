Les hôtesses de l’air de plusieurs compagnies nomment leurs avions préférés

Des Airbus, Boeing, Embraer et Bombardier figurent sur la liste des meilleurs avions dressée par le site Business Insider à la fin de 2019 sur la base d’avis d’hôtesses de l’air et stewards de cinq compagnies aériennes américaines ayant requis l’anonymat.

Des agents de bord de Spirit Airlines, Delta Air Lines et United Airlines ont notamment cité l’Airbus A321 et sa cabine spacieuse, l’Airbus A319 et ses écrans de télévision et prises électriques, le Boeing 787 Dreamliner et son grand galley, une sorte de «cuisine» dédiée à la préparation des repas pour les passagers.

Un employé de Delta Air Lines a évoqué la cabine confortable de l’

Des employés de la compagnie régionale Envoy Air ont en outre mentionné l’Embraer E175 et l’Airbus A330, où il y a plus d’espace que dans d’autres appareils pour le travail de l’équipage.

Le Bombardier CRJ700, qui ne transporte que 70 passagers, serait le meilleur avion pour communiquer avec les voyageurs, selon Sally Ann MacLagan, une hôtesse de l’air de Mesa Airlines.

Enfin, un employé d’American Airlines a apprécié l’avion à fuselage large Boeing 777-300ER pour sa taille et son design et pour le confort des couchettes pour l’équipage.