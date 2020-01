L’armée de Haftar tire des missiles contre le sud de Tripoli, selon la presse turque

L’armée du maréchal Haftar, l’homme fort de l’est libyen, a frappé avec des missiles les quartiers de Salahaddin et Ramlé dans le sud de Tripoli, rapporte mercredi 15 janvier l’agence turque Anadolu en citant le porte-parole des forces du Gouvernement d'union nationale libyen (GNA) Mohamad Gnounou.

Ce dernier a affirmé que des «mercenaires de Haftar étaient déployés dans la zone», ajoutant que «des drones de l’armée des Émirats arabes unis survolaient le ciel de Tripoli».

Une trêve en vigueur depuis le 12 janvier

Les deux belligérants, le GNA basé à Tripoli et reconnu par l’Onu et l’armée du maréchal Haftar qui tient l'est du pays, ont suspendu les hostilités suite à l’appel lancé le 8 janvier par Moscou et Ankara. Une trêve est ainsi en vigueur depuis dimanche 12 janvier, mais ses modalités devaient être signées le lendemain à Moscou. Le maréchal Khalifa Haftar a pourtant quitté la Russie sans signer l’accord, s’accordant deux jours pour se pencher dessus.