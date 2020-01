Un drone US dernier cri s’écrase pendant ses tests – vidéo

Un tout nouveau drone américain développé dans le cadre du programme Gremlins de la DARPA, l’agence de recherche et développement du Pentagone, a été lancé avec succès depuis un avion de transport militaire, mais a été perdu après une heure et demie de vol, a annoncé son concepteur Dynetics.

La société américaine Dynetics a annoncé avoir effectué en novembre 2019 le premier lancement et le vol libre de son drone X-61A Gremlins, ajoutant que le drone avait été perdu lors de celui-ci.





Le X-61A a été développé dans le cadre d’un programme de l’agence de recherche et développement du Pentagone, la DARPA, afin d’être lancé depuis un avion et d’être récupéré par ce dernier.Dynetics qui a publié une vidéo de ce premier lancement a fait savoir que l’appareil avait à l’origine été lancé avec succès depuis un avion de transport C-130. Le X-61A a volé comme prévu, les objectifs de test ont été atteints pour ce qui est de la capture de vitesse, du déploiement d'aile, du démarrage à froid du moteur et de la transition vers un vol stable et propulsé.

À la fin de la mission, le moteur a été arrêté et le parachute de sauvetage a été déployé avec succès pour terminer le vol.

Appareil perdu au sol suite à une défaillance du parachute



«Malheureusement, l’appareil a été perdu pendant sa récupération au sol en raison d'une incapacité à extraire le parachute principal», a indiqué Dynetics sur son site.

Le constructeur a cependant assuré que la récupération de l’engin n’était pas au programme de ce test ajoutant que sa perte n’aurait pas d’impact sur le déroulement des essais car il avait à sa disposition quatre autres appareils.

Selon la DARPA, un second essai est prévu pour le printemps prochain.