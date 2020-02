L’UE souhaite durcir la procédure d’adhésion

L'Union européenne désire rendre la procédure d'adhésion plus stricte pour les nouveaux candidats et réversible avec une disposition permettant de rouvrir certaines parties du processus déjà finalisées si les candidats ne respectent plus leurs engagements.

La Commission européenne a soumis ce mercredi 5 février aux États membres une procédure d'adhésion à l'UE plus stricte pour les nouveaux candidats et réversible avec une disposition permettant de rouvrir certaines parties du processus déjà finalisées si les candidats ne respectent plus leurs engagements.

Selon le projet consulté par l'AFP, les négociations d'adhésion pourraient être «suspendues dans certains domaines ou si les problèmes rencontrés sont sérieux, totalement suspendues». Les chapitres déjà clos pourraient être «rouverts» ou «réinitialisés».

Qui fait la queue pour l’adhésion?

Le plan doit permettre de lever les réticences de la France qui a bloqué l'ouverture des négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord alors que ces deux pays ont rempli les critères d'admission existants.

Outre la Macédoine du Nord et l'Albanie, quatre autres pays des Balkans occidentaux —Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro et Serbie — aspirent à adhérer à l'UE. Le processus d'adhésion est également engagé avec la Turquie, mais il a été suspendu.

La proposition de la Commission ne modifie pas les règles pour l'adhésion. Mais l'élément central de la proposition intitulée «Renforcer le processus d'adhésion: une perspective européenne crédible pour les Balkans occidentaux» est une adhésion fondée sur le mérite et soumise à des conditions.

Exigences

Un pays candidat doit montrer que sa candidature «ne passe pas en pilotage automatique et doit refléter un choix sociétal actif de sa part pour atteindre et respecter les normes et valeurs européennes les plus élevées», souligne le texte.

«L'engagement des États membres à partager un avenir commun avec les Balkans occidentaux en tant que membres à part entière de l'Union est une entreprise politique importante et pas seulement technique», insiste la proposition.