La Russie et le Vietnam renforcent leur coopération nucléaire

Neuf ans après la signature d’un premier accord, Moscou et Hanoï s’apprêtent à conclure un contrat pour la construction au Vietnam d’un centre pour les sciences et les technologies nucléaires afin de mener des recherches modernes, a révélé à Sputnik l'ambassadeur russe dans le pays.

Le site prévu pour l’édification d’un centre nucléaire au Vietnam a été choisi et les documents du contrat de construction sont en train d’être préparés, a déclaré l'ambassadeur de Russie à Hanoï Konstantine Vnoukov dans une interview accordée à Sputnik.

«Actuellement, le site prévu pour la construction de cette installation est déjà choisi et des experts des deux pays œuvrent activement à la préparation de documents visant la signature de contrats pour le développement d'une étude de faisabilité et la construction du centre elle-même», a déclaré l'ambassadeur.

Un accord de coopération signé

En novembre 2011, la Russie et le Vietnam ont signé un accord de coopération visant la construction d’un centre pour les sciences et les technologies nucléaires qui prévoit de l'équiper d'un réacteur de recherche nucléaire, de laboratoires de recherche, d'équipements et des infrastructures nécessaires.

En mai 2019, Rosatom et le Vietnam ont signé un mémorandum sur la mise en œuvre du projet de construction de ce centre.

«La coopération bilatérale devient de plus en plus innovante et de forte intensité scientifique. Le projet de construction d’un centre pour les sciences et les technologies nucléaires au Vietnam avec l’aide de Rosatom en est un exemple très éloquent. Ce centre deviendra une institution de recherche de premier plan en Asie du Sud-Est. Je suis convaincu que la formation d’ingénieurs nucléaires vietnamiens en Russie garantira son succès futur», avait déclaré Sergueï Lavrov à l’occasion du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.