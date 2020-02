Le G20 souhaite amortir l’impact du coronavirus sur l’économie mondiale

Les pays du G20 sont prêts à prendre les mesures qui s’imposent pour contrer les risques que fait peser le coronavirus sur l'économie mondiale, a déclaré le ministre saoudien des Finances, Mohammed al-Jadaan, devant ses homologues et les gouverneurs des banques centrales des vingt principales puissances économiques mondiales à Riyad.

«Le G20 est prêt à amortir l’impact du coronavirus sur l’économie mondiale, ayant convenu notamment de poursuivre le suivi des risques [de propagation, ndlr] du virus», a indiqué M.al-Jadaan, cité par la chaîne de télévision Al-Arabiya.

L'Arabie saoudite, qui a succédé au Japon à la tête du G20, accueillera un sommet des dirigeants du groupe les 21 et 22 novembre prochains.

Le coronavirus suscite une inquiétude croissante dans le monde

L'épidémie de pneumonie virale Covid-19 s’est déclarée en décembre à Wuhan, la plus grande ville du centre de la Chine, peuplée de plus de 11 millions d’habitants.

Son bilan a atteint dimanche 23 février les 2.442 morts et près de 77.000 contaminations en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), pays le plus touché par le virus. Plus de 22.800 malades ont déjà guéri.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), en dehors de la Chine, le nombre de contaminations au Covid-19 a dépassé, samedi 22 février, les 1.769 dans 28 pays. Le coronavirus suscite une inquiétude croissante en raison de nouveaux foyers en Europe et au Proche-Orient.