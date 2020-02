Bruxelles annonce une possible suspension de l’espace Schengen à cause du coronavirus

«Les pays de l'UE, selon le code Schengen, ont le droit de reprendre le contrôles temporaire aux frontières en raison des menaces pour la santé publique suite l'épidémie de coronavirus. Pourtant, du point de vue de la Commission européenne, de telles actions doivent être basées sur des évaluations scientifiques et coordonnées au niveau de l'UE», a-t-elle annoncé.

Conformément au code des frontières de Schengen, les pays membres de l'Union européenne peuvent suspendre la libre circulation des personnes en raison de la propagation du coronavirus, a déclaré lors d’une conférence de presse ce 25 février la porte-parole de la Commission européenne Dana Spinant, citée par la presse russe.

Mme Spinant a également souligné que la Commission européenne appelait les pays de l'UE à ne pas prendre d'actions unilatérales liées à la protection contre le coronavirus.

L’augmentation des cas de contamination en Europe

Selon les dernières données, plus de 77.600 personnes ont été contaminées et 2.663 ont été tuées par l’épidémie virale Covid-19 détectée en Chine.

En Europe, les cas les plus nombreux ont été recensés en Italie, notamment en Lombardie et en Vénétie. Les premiers cas de transmission locale du coronavirus ont été enregistrés dans le pays le 21 février et dès le lendemain, la première mort des suites du virus y a été constatée. Ce 25 février, le nombre de victimes s’élève à sept personnes, tandis que plus de 230 ont été contaminées.

Ene série de mesures ont été mises en place. Elles vont de la mise en quarantaine des villes à l'arrêt du carnaval de Venise.